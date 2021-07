MANCINI JR, Commisso di un'altra categoria: lo stimo

In occasione della finale di Euro20 tra Italia e Inghilterra Andrea Mancini, figlio del ct Roberto e collaboratore allo scoutig della Fiorentina, ha parlato a TrbalFootball.com soffermandosi anche sul suo ruolo nel club viola e sul futuro: "Io non ho mai pensato di diventare allenatore, ho preso il patentino da direttore sportivo. Negli ultimi due anni ho lavorato nella Fiorentina, dove il presidente è lo stesso che avevo ai Cosmos ed aveva la fortuna di conoscerlo. è stato un bel periodo, Commisso è di un’altra categoria, lo stimo infinitamente. In futuro mi vedo come direttore sportivo di un club, naturalmente dopo aver maturato esperienza“.