MALEH, Fiorentina ancora in pole. Tre le concorrenti

Aggiornamenti da TrivenetoGoal su Youssef Maleh, centrocampista classe '98 in forza al Venezia che piace alla Fiorentina. E non solo, visto che sul conto dell'italo-marocchino ci sono anche Sampdoria, Sassuolo e Torino. I viola però vengono segnalati ancora in vantaggio: qualora l'acquisto venisse definito, poi, il calciatore sarebbe comunque lasciato in prestito altrove, con ogni probabilità proprio in Serie B.