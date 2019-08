MACIA A FV, Badelj? La Fiorentina ci guadagna

Se Milan Badelj, ufficializzato ieri dalla Fiorentina, è arrivato in serie A nel 2014 di sicuro il merito è anche e soprattutto di Eduardo Macia, che allora lavorava al fianco di Daniele Pradè nel club viola. Complice Paulo Sousa in panchina, il dirigente spagnolo ora al Bordeaux ha provato a portarlo dalla Lazio in Francia anche se si è dovuto arrendere sia per i costi alti che per la volontà del giocatore di tornare a Firenze. Intercettato da Firenzeviola per un commento l'ex viola lo ritiene un vero colpo per la Fiorentina: "Badelj è uno dei centrocampisti più intelligenti del panorama calcistico europeo perché è un allenatore in campo. Anche se il club lo riprende dopo averlo perso a parametro zero ci guadagna tantissimo lo stesso perché il suo rendimento è di alto livello ed è un professionista esemplare"