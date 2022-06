È scomparso a Macerata (dove era nato il 19 marzo 1942) Giuseppe Brizi, difensore del secondo Scudetto della Fiorentina e grande tifoso viola fin da giovane. 389 presenze in maglia gigliata dal 1962 al 1976 per lo stopper paragonato in carriera anche a Beckenbauer. Lo riporta La Nazione.