Luperto fulmina la Fiorentina. Corriere dello Sport: "Ma è il Cagliari a recriminare"

Nell'analisi del Corriere dello Sport in merito al pareggio tra Cagliari e Fiorentina si legge come la squadra viola abbia sfiorato l’impresa (vincere con un tiro in porta e una prestazione scadente), mentre il Cagliari l’ha centrata, fermando sull’1-1 una delle big del campionato quando il cronometro stava per dire stop. Due colpi di testa, di Mandragora e Luperto, hanno fissato il risultato, ma è il Cagliari a recriminare.

Parlano i numeri: 14 tiri contro 4, 6 a 1 quelli nello specchio, una grande occasione nel primo tempo, dello scatenato ex Folorunsho, il salvataggio susseguente sulla linea di porta di Gosens. Insomma, c’è da lavorare per Pioli, soprattutto per mettere Kean in condizioni di difendere il ruolo di vice capocannoniere del campionato, conquistato lo scorso anno con 19 centri. Ieri il centravanti è stato inghiottito dalla coppia formata da Mina (altro ex) e da Luperto.