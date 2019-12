LIVE FV, Esonero Montella: il tecnico saluta. Sostituti...

13.55 - Aggiornamenti anche sul fronte eventuali sostituti. TMW riporta che i contatti con Giuseppe Iachini stanno andando avanti a piccoli passi. Le sensazioni sono positive ma durante la giornata ci saranno ulteriori sviluppi. QUI la notizia.

13.37 - Come testimoniato dai video di FirenzeViola.it (CLICCA QUI), Montella è stato intercettato fuori dall'hotel dove alloggia dopo aver fatto un giro di saluti per la città. "Non parlo. Ora mi godo Firenze" le uniche parole rilasciate dall'ormai ex tecnico della Fiorentina.

13.20 - Arrivano i saluti social di Dusan Vlahovic a Montella. L'attaccante serbo ha scritto sul proprio profilo Twitter: "In bocca al lupo e grazie per tutto! Tvb Mister!"

12:49 - Dal centro sportivo sono appena usciti in macchina anche Daniele Pradè, Giancarlo Antognoni e Dario Dainelli, assieme al responsabile direzione comunicazione e relazioni esterne Alessandro Ferrari

12:07 - Tra i possibili eredi di Vincenzo Montella sulla panchina gigliata c'è anche Davide Nicola, per il quale secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it c'è stato un piccolo sondaggio da parte della Fiorentina. Un nome da tenere presente, dunque, anche se al momento non è tra le piste più calde

12:02 - Dopo l'esonero di Montella si fanno strada i possibili scenari per quel che riguarda il nuovo tecnico, o quanto meno traghettatore, gigliato. Secondo TMW, la Fiorentina è pronta a proporre a Beppe Iachini un contratto di sei mesi, magari con opzione a favore della società viola

11:56 - Dalla Fiorentina lasciano capire che per oggi potrebbero non esserci nuovi annunci. Il lavoro per il nuovo tecnico continua ma non è detto vengano fatti nuovi comunicato già nella giornata odierna a riguardo

11:49 - Montella ha appena abbandonato il centro sportivo senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti

11:38 - Come si dice, morto un Papa se ne fa un altro: tra i nomi in ballo per il post-Montella, ci sono quelli di Iachini, Ballardini, Spalletti, Nicola e Prandelli

11:26 - "ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra.

L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore.

La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera

Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra"

11:15 - I giocatori della Fiorentina cominciano a lasciare il centro sportivo, mentre all'interno della struttura rimane la dirigenza gigliata con il tecnico Montella

11:08 - Intanto da Sesto Fiorentino ha parlato il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi sulla questione stadio: "L'ipotesi di farlo qui da noi l'ho sempre ritenuta aperta, così come Commisso"

10:58 - Secondo quanto appreso da FV, i collaboratori di Montella, ossia Caccia, il preparatore Irrera e i match analyst Tramontano e Riela, hanno lasciato i Campini perché la seduta di scarico è terminata. Il tecnico invece è ancora dentro

10:50 - Joe Barone e Daniele Pradè sono appena arrivati al centro sportivo "Davide Astori", e non è escluso che possano comunicare già ora l'esonero all'allenatore

10:21 - Nella giornata di oggi era prevista anche la partenza di Joe Barone, che per ora non si è palesato

10:16 - Joseph Commisso è ripartito dall'hotel dove alloggia nel centro di Firenze, con ogni probabilità - secondo quanto da noi raccolto - per far ritorno in America

10:02 - Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, va dritto al punto su Montella scrivendo: "L'impressione è che durante la sosta Commisso presenterà il conto al tecnico campano"

09:53 - Numeri decisamente impietosi per Vincenzo Montella fino ad ora: in 24 partite in Serie A, dal suo ritorno in viola nel 2019, sono solo 4 le vittorie e ben 13 le disfatte (CLICCA QUI)

09:41 - Kevin-Prince Boateng ha lasciato il centro sportivo. L'attaccante ghanese è uscito dalla struttura con la sua macchina pochi istanti fa

09:32 - Attesa crescente per quanto concerne il futuro del tecnico ex Siviglia e Milan, soprattutto dopo le parole del ds Pradè ieri sera: "Dovremo prendere decisioni, sarà una nottata lunga perché dobbiamo pensare. A caldo non saprei dire cos'abbiamo nella testa"

09:19 - Secondo quanto raccolto dai nostri inviati, Vincenzo Montella si trova già dentro ai Campini da prima delle 08:00

09:04 - Tutto tace anche presso l'albergo dove alloggia Joe Barone

08:30 - La squadra è arrivata per l'allenamento odierno

07:55 - Lo staff della Fiorentina è già all'interno del centro sportivo

07:45 - Comincia il live di FirenzeViola.it di una giornata che si preannuncia molto lunga, vista la panchina di Vincenzo Montella sempre più in bilico dopo la disfatta per 4-1 incassata ieri contro la Roma. E' attesa una presa di posizione sul tecnico