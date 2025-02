Lecce da ritorno alle origini: per il Corriere Fiorentino sarà una Fiorentina col 3-5-2

Stasera contro il Lecce, Raffaele Palladino si gioca molto. Non proprio la panchina, ma una buona fetta della fiducia societaria che ha voluto rimarcare in sala stampa pochi giorni fa. La sfida coi salentini però verrà preparata anche in emergenza, senza Kean, ancora senza Adli, con Folorunsho a mezzo servizio. Per questo, scrive il Corriere Fiorentino, il tecnico è orientato alla soluzione più logica, quella che prevede un 3-5-2 nel quale Dodò e Gosens (al rientro dopo la squalifica) saranno gli esterni chiamati a regalare profondità. Fasce che garantiscano copertura e spinta allo stesso tempo, con Mandragora e Cataldi ancora promossi titolari e con il ballottaggio tra Fagioli e Ndour in cabina di regia vista l’ulteriore defezione di Richardson che non potrà esserci per squalifica.

Se dietro l’ex di turno Pongracic si riprenderà la maglia da titolare dopo l’esclusione di Verona, insieme a Ranieri e Comuzzo per una difesa a tre che non si vedeva dalle prime tre partite di campionato, davanti qualcosa è destinato a cambiare rispetto all’ultima volta senza Kean, almeno nelle posizioni. Sarà Beltran il terminale offensivo mentre Zaniolo, in difficoltà nel ruolo di prima punta contro il Como, sarà chiamato a muoversi sulla trequarti con licenza di arrivare al tiro. A entrambi verrà comunque chiesto di scambiarsi a seconda dei momenti della partita, anche perché il 4-3-3 del Lecce (nel quale mancherà Pierotti sostituito da Karlsson) non è da sottovalutare.