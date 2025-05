Di Francesco: "La Fiorentina vorrà rifarsi e ha tante soluzioni ma il Venezia avrà coltello tra i denti"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa della sfida al Penzo di lunedì alle 18.30 contro la Fiorentina: "Abbiamo una squadra di fronte che ha tante soluzioni, specialmente in mezzo al campo, che si è rinforzata a gennaio e che ha sfiorato una finale europea. Avrà voglia di rifarsi immediatamente, ha detto Palladino che cercheranno di vincere tutte e tre le partite. Sicuramente hanno giocato da poco, ma sono abituati. Ma noi dobbiamo giocare con il coltello fra i denti sapendo che abbiamo bisogno di vincere, migliorando quegli aspetti da migliorare, tenendo quelli positivi".

Antonelli le ha ribadito fiducia incondizionata, come lo giudica?

"Complimenti al direttore per il premio vinto. Questo aspetto il direttore me lo ha sempre ribadito personalmente, sono contento di lavorare con questa società ed in questo contesto. Oggi parlare di futuro non ha senso, è prematuro, solo perché abbiamo una partita importante alle porte, abbiamo il desiderio forte di mantenere la Serie A. Un desiderio fortissimo. Tutto l'ambiente vedo che ha questo desiderio, ovunque vado me lo chiedono".

Dopo le polemiche arbitrali cosa pensa?

"La squadra non deve pensare che sia responsabilità dell'arbitro pareggiare, dobbiamo fare mea culpa, io mi sono esposto, ma finisce lì, sarebbe un grave errore pensare di avere un alibi".

Sui punti persi da situazioni di vantaggio il Venezia è primo, come lo spiega?

"In questo momento non mi piace parlare delle cose negative di questa squadra, ma se dobbiamo analizzarla ci è mancato un pizzico di malizia in certi frangenti delle partite, magari anche facendo un fallo tattico, cosa che non amo molto ma che fa parte del bagaglio di un calciatore. Ora dobbiamo pensare di tirare fuori il meglio".

Ha recuperato tutti gli infortunati?

"Duncan no, faremo fatica a recuperarlo anche per le prossime gare. La prossima recuperiamo Sagrado. Kike Perez si è allenato da ieri con noi, ha dovuto fare qualche giorno di controlli per capire come gestire quel colpo subito con il Torino".

E' un vantaggio sapere prima i risultati di Empoli e Lecce?

"Dipende dai risultati (ride, n.d.r.). Noi dobbiamo principalmente guardare noi stessi, ovvio però che poi li guarderemo. Ma prima ci dobbiamo preparare".