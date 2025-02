Le prime parole di Zaniolo alla Fiorentina: "Tornare in viola è bellissimo. Vengo con umiltà e grande voglia"

vedi letture

Nicolò Zaniolo è da poco diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina (QUI l'ufficialità). Queste le sue prime parole ai microfoni ufficiali del club viola: "Tornare alla Fiorentina mi ha fatto un bellissimo effetto. Appena c'è stata la possibilità di venire qua ho detto di sì. So che qui si può fare bene e che si sta benissimo. Sono contento di rivedere i miei amici e miei ex compagni. Non vedo l'ora di iniziare, ho tantissima voglia".

Cosa ne pensa del Viola Park?

"Sono rimasto a bocca aperta appena l'ho visto. E' incredibile. Ho visto tante strutture belle, ma questa forse è la migliore che abbia mai visto. Ha tutto, ti mette nelle migliori codizioni possibili. E' stupendo".

Il primo contatto con Palladino?

"Ci siamo sentiti per telefono, mi ha detto di venire qua con umiltà e voglia. Io sono venuto qui con questa grande voglia e umiltà. Voglio dimostrare e voglio fare il meglio possibile per questa maglia. Non vedo l'ora di lavorare con il mister che è un grande allenatore".