Le prime parole di Fagioli: "Ho preferito la Fiorentina al Marsiglia. Convinto da Palladino e dirigenza"

Nicolò Fagioli è un nuovo calciatore della Fiorentina. Dopo una trattativa serrata risolta solo nelle ultime ore del mercato invernale, il centrocampista classe 2001 passa dalla Juventus alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto (qui i dettagli sul trasferimento). Intercettato da Sportitalia all'uscita dalla Continassa, Fagioli ha parlato così dell'operazione: "Ringrazio tutti i membri della Juventus, staff, calciatori e tifosi. Sono molto contento per questa nuova avventura: è stata una giornata infinita, si è deciso tutto negli ultimi minuti.

Ringrazio molto il Marsiglia perché hanno avuto fiducia in me e mi hanno cercato dall'inizio del mercato, ma ho deciso di andare alla Fiorentina. Ho parlato col mister Palladino e con la società e sono molto felice della mia scelta. Ringrazio tutti i tifosi della Juventus e l'ambiente bianconero che mi ha supportato sempre nei momenti difficili, auguro a tutti loro il meglio per il resto della stagione".