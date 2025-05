FirenzeViola Lazio e Atalanta dietro le dimissioni di Palladino: le ipotesi sul futuro del tecnico

Raffaele Palladino si è dimesso dalla carica di tecnico della Fiorentina. Una notizia clamorosa, arrivata all'improvviso e che trova conferme da più parti. A renderla incredibile sono soprattutto le tempistiche, visto che le dimissioni arrivano a poche ore dall'incontro con la società e dalla conseguente conferenza stampa in cui si era parlato direttamente di lui anche per il futuro. Per questo, dietro una decisione così improvvisa, è possibile che ci sia altro.

Non solo un rapporto complicato con la piazza e parte della dirigenza, ma anche alcune possibilità che si sono aperte nelle ultime ore: su tutte Lazio e Atalanta, due panchine che a breve potrebbero essere vuote per i probabili addii di Marco Baroni e Gian Piero Gasperini; due club che potrebbero intrigare il tecnico dimissionario della Fiorentina. Occhio anche all'ipotesi Torino e, ultima in ordine di probabilità, quella della Roma.