LADY SIMEONE, Spero Giovanni resti a Firenze

Giulia Coppini, attuale fidanzata di Giovanni Simeone, ha concesso un'intervista a Gazzetta.it. Eccone alcuni passaggi più significativi per delinare il rapporto tra i due: "Quelli Che il Calcio? Non volevo iniziare con un programma di calcio per non essere vista come la 'compagna di'. E perché l’argomento è uno dei pochi che non mi trova troppo preparata. Ma nel bene e nel male sono un tipo spontaneo e a 'Quelli che...' è una dote che viene premiata. Tra sketch e battute mi diverto e mi sento a casa. Come ci siamo conosciuti? Ho sangue latino e amici comuni ci hanno invitato a un asado. Una grigliata per restare scioccata di fronte a un ragazzo che mi parlava di Michelangelo, Napoleone e dei Medici. L’unico sportivo per cui ho sempre tifato è Vale Rossi, non sapevo chi avessi davanti. Ma mi sembrò un film: un’intesa spontanea che pareva ci unisse da una vita. E infatti da lì non ci siamo più allontanati. Oggi dividiamo un cappuccino in piazza della Repubblica e tutta un’altra serie di cose semplicissime. È più facile trovarci a un concerto jazz che nello shopping di via Tornabuoni. Io e lui siamo un bel copia/incolla. L'idea di cambiare città? Tutti e due amiamo Firenze, un bel punto di partenza. Altrimenti sento già mio padre: 'Chissà dove me la porta!'. Per ora vuole convincerlo a trasferirsi a Tavarnelle, vicino alla mia vecchia casa. Ma spero Giovanni resista: a Coverciano stiamo benissimo e la scusa della nonna per tornare in città non funziona più".