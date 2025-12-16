Fiducia a tempo per Vanoli. Tuttosport: "Occhio a Iachini e Galloppa"

Tuttosport ricostruisce il lunedì vissuto al Viola Park: un 'bunker' in cui la squadra è in ritiro da domenica sera. Ieri si sono susseguite riunioni e discussioni come impone la crisi profonda di questa Fiorentina sempre più ultima e distaccata (8 punti) dalla zona salvezza. È stata una giornata tesa e frenetica tanto che il dg Alessandro Ferrari e il ds Roberto Goretti non hanno presenziato, contrariamente a quanto fatto trapelare, al consueto appuntamento natalizio con i media, ma una tale situazione caotica e preoccupante avrebbe richiesto un atto di presenza comunicativa, anche fugace, nel rispetto prima di tutto dei tifosi sempre più disorientati, in ansia, imbufaliti, sottolinea il quotidiano.

Paolo Vanoli è confermato, ma Tuttosport chiarisce che si tratta di una fiducia a tempo, fino alla gara con l'Udinese. E il quotidiano torinese fa i nomi dei possibili sostituti, iniziando da Beppe Iachini, già salvatore della patria viola sotto la gestione Commisso con il quale ha mantenuto ottimi rapporti restando sempre legato a Firenze e ai colori viola. Quindi se lo chiamassero (qualche contatto ci sarebbe stato) sarebbe più che pronto a tornare. Poi c'è Daniele Galloppa, attuale tecnico della Fiorentina Primavera prima in classifica, rappresenta un'alternativa pronta, come già è stato nel breve interregno fra Pioli e Vanoli, quando ha guidato i viola in Conference. Poi ci sarà il mercato di gennaio che potrebbe prevedere la cessione di più di un big, nessuno escluso, a meno di non decidere di tenere tutti se sarà Serie B.