La Primavera ricorda Commisso con una maglia celebrativa: la foto

Oggi alle 14:01Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato, Andrea Giannattasio

La Fiorentina Primavera è in campo in questi minuti a Genova per il match coi rossoblù valido per la ventunesima giornata di campionato. Prima della partita la squadra viola ha esposto una maglia con scritto "Rocco" in memoria del presidente Commisso, scomparso nella notte tra venerdì e sabato. Questa la foto realizzata da FirenzeViola.it: