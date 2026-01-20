Dagli inviati La Primavera ricorda Commisso con una maglia celebrativa: la foto

La Fiorentina Primavera è in campo in questi minuti a Genova per il match coi rossoblù valido per la ventunesima giornata di campionato. Prima della partita la squadra viola ha esposto una maglia con scritto "Rocco" in memoria del presidente Commisso, scomparso nella notte tra venerdì e sabato. Questa la foto realizzata da FirenzeViola.it: