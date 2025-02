La moviola di Fiorentina-Como: Goldaniga poteva essere espulso

La moviola del Corriere dello Sport di Fiorentina-Como assegna il 6 in pagella all'arbitro Piccinini che comunque non convince appieno il quotidiano: la partita del fischietto al Franchi viene definita non pulita, anche se sufficiente. Le difficoltà sono arrivate nei minuti concitati ad inizio secondo tempo, un momento che poteva essere gestito meglio e che ha creato diverse tensioni.

Goldaniga per esempio ha rischiato spesso il secondo giallo mentre i due rigori chiesti dalla Fiorentina sarebbero stati contrari ai dettami di Rocchi: il primo è quello chiesto da Zaniolo per una trattenuta di Dossena, nella ripresa invece protesta un po' Beltran per un contatto di gioco con Kempf. Nulla da ravvisare però, giuste le decisioni dell'arbitro. Per quanto riguarda Goldaniga, doveva innanzitutto prendere prima il giallo per un'entrata in ritardo su Fagioli e anche dopo l'ammonizione successiva al corpo a corpo con Folorunsho, crea tensione anche con Mandragora: poteva essere ammonito per la seconda volta.