Dagli inviati La lista degli assenti dall'allenamento: gli esuberi e Viti. Il punto su Fortini

vedi letture

Tra i presenti all'allenamento pomeridiano del Viola Park c'è regolarmente Moise Kean che in questi giorni aveva lavorato anche a parte. Nella lista degli assenti di oggi si aggiunge Mattia Viti - alle prese con il consueto programma personalizzato - oltre a coloro che già nei giorni precedenti non avevano partecipato come Amir Richardson - assente per problemi personali - e i soliti esuberi Ikoné, Barak, Infantino, Nzola e Sabiri.

Non c'è neanche Fortini che però procede spedito nel recupero dall'infortunio e dalla prossima settimana potrebbe di nuovo aggregarsi al gruppo.