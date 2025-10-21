La Fiorentina vive una crisi spaventosa, il Corriere dello Sport: "I 7 peccati capitali"
Il Corriere dello Sport, con la firma di Alberto Polverosi, analizza la crisi spaventosa della Fiorentina in sette punti. Ultimo posto dopo sette giornate nella stagione del centenario: questa è la prima ragione che fa paura. Cento anni da festeggiare nel prossimo agosto, ma come? In quali condizioni? Con quale stato d’animo? E soprattutto, in quale categoria? "Di sicuro la Fiorentina lo festeggerà in uno stadio che fa schifo", si legge sul quotidiano. Poi, la società è debole: non si può gestire una società come la Fiorentina con due soli dirigenti, un direttore generale ex responsabile delle relazioni esterne e un direttore sportivo. Ci vogliono figure di altro tipo e di altro livello, gente di calcio che sappia come parlare a un allenatore, seppure esperto come Pioli. Ci vuole struttura, e questo manca alla Fiorentina dalla scomparsa di Joe Barone.
L’allenatore è in difficoltà: in tre mesi non ne è venuto a capo. “I giocatori si devono svegliare”, scrive Polverosi. Non ce n’è uno che abbia confermato il rendimento della scorsa stagione. È un avvio maledetto anche per certi risultati che i viola non hanno centrato per ragioni occulte, tra punti persi male e decisioni arbitrali contrastanti. Infine, le scuse di Pradè non hanno senso: se lo ha fatto per proteggere Pioli, si tratta di una protezione di carta velina, perché tanto decidono i risultati; se invece lo ha fatto per addolcire i suoi contestatori, allora non ha senso.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati