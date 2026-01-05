La Fiorentina torna a vincere, la Gazzetta: "La salvezza è fatta di 1-0, non di 5-1"

La Fiorentina torna a vincere. Lo fa per 1-0, grazie a una rete in pieno recupero di Moise Kean che permette ai viola di superare la Cremonese. La Gazzetta dello Sport scrive: All’improvviso la luce. Quando sembrava l’ennesima giornata storta, un’altra occasione sprecata, un nuovo capitolo della stagione stregata. Quando non ci credeva più nessuno. Quando già i tifosi recriminavano per la traversa di Parisi, criticavano per il brusco calo della ripresa e soprattutto sacramentavano per il rigore cancellato nel primo tempo dopo una revisione al video. Al 92’ Moise Kean, entrato da pochi minuti, ha regalato alla Fiorentina la vittoria con la Cremonese trasformando la classifica viola

La Gazzetta poi sottolinea come la vittoria di ieri sia più importante di quella larghissima ottenuta contro l’Udinese, perché giunta alla fine di una partita sporca, combattuta, giocata discretamente nel primo tempo, poi confusa, ma sempre vissuta con l’atteggiamento giusto e con la fiducia che potesse nascere l’episodio decisivo. La salvezza si costruisce con gli 1-0 come questo, non con i 5-1 in superiorità numerica. Si diceva nelle scorse settimane che anche l’anno scorso alla Fiorentina capitava di giocare male, però il portiere parava, il centravanti segnava e i risultati arrivavano. Ieri nel finale sono stati determinanti prima De Gea (38’: riflesso splendido su una punizione battuta da Vazquez e sfiorata da Sanabria) e poi Kean (47’: tap-in dopo cross di Solomon, testa di Fortini e respinta di Audero).