Terim certo: "Pioli e la Fiorentina ne usciranno. Kean però è fondamentale"

Fatih Terim "gioca" Milan-Fiorentina. L'Imperatore, come veniva soprannominato l'allenatore turco passato dalle panchine di rossoneri e viola, si è concentrato sulla sfida di domani nell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport e ha dato la sua opinione sul rendimento della squadra di Pioli: "Conosco Firenze e i tifosi viola, hanno una passione smisurata per la squadra della loro città e soffrono quando le cose vanno male. Però so che Pioli e la Fiorentina hanno le qualità per uscire da questo momento difficile. Anzi, sono sicuro che lo faranno a breve".

"È proprio il mio match", ha aggiunto Terim in riferimento alla sfida di San Siro, proseguendo con un "mando un grande abbraccio a tutti i tifosi del Milan e della Fiorentina". Infine, una battuta su Moise Kean: "Un attaccante che mi piace molto, fondamentale per la Fiorentina".