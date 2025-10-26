La Fiorentina Primavera non va oltre il 2-2 con l'Atalanta: due legni colpiti, pari stretto

La Fiorentina Primavera non va oltre il 2-2 contro l'Atalanta nella nona giornata di campionato al Viola Park di Bagno a Ripoli. Va avanti la squadra di Galloppa con Braschi dal dischetto ma poi i bergamaschi la ribaltano grazie alla doppietta di Keita. Nel finale di primo tempo arriva il pareggio di Bertolini. Nel secondo tempo due pali per la Fiorentina e una rete annullata a Kospo. La Fiorentina con questo pareggio sale così a 18 punti.