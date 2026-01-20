Dagli inviati
La Fiorentina Primavera è sotto 1-0 dopo i primi 45' contro il Parma
FirenzeViola.it
La Fiorentina Primavera è sotto 1-0 al termine del primo tempo giocato allo stadio “Il Noce” di Noceto contro il Parma. Una Viola decisamente sottotono quella vista fin qui in Emilia, colpita all’11’ dalla parabola su punizione di Mikolajewski, che sfruttando un fallo di Evangelista dal limite dell'area ha trafitto Fei per il gol del vantaggio dei ducali (male nella circostanza il portierino viola, impreparato nella respinta sul primo palo). Da segnalare che nei viola non sono disponibili Braschi in attacco e Balbo in difesa.
