La Fiorentina piomba su Piccoli, ma il Cagliari spara altissimo: la richiesta

In attesa di capire quale sarà il futuro di Moise Kean, la Fiorentina prova a cautelarsi. C'è il discorso della clausola ancora aperto (dall'1 al 15 luglio un club potrà prelevare il centravanti viola per 52 milioni). Nel frattempo Pradè e i suoi si guardano intorno e avrebbero adocchiato un possibile sostituto. Per la Gazzetta dello Sport si tratta di Roberto Piccoli, centravanti da 10 reti nell'ultima stagione al Cagliari, che proprio il Cagliari ha riscattato ieri versando 11,9 milioni nelle casse dell'Atalanta.

Per l'esborso non banale fatto per acquistarlo al 100% i rossoblù chiedono tanto per l'attaccante classe 2001: intorno ai trenta milioni, scrive la Gazzetta. Questa la richiesta, decisamente alta, fatta dal presidente Giulini.