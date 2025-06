E alla fine Gudmundsson rimane. Il CorSport: "Decisivo il ruolo di Pioli"

Nel descrivere la frenetica giornata di ieri che ha portato alla permanenza a sorpresa di Albert Gudmundsson a Firenze, il Corriere dello Sport sottolinea il ruolo di Stefano Pioli, futuro tecnico della Fiorentina, in questa decisione. Scrive il quotidiano: alla fine un po’ a sorpresa la Fiorentina è riuscita a strappare l’accordo per Albert Gudmundsson: niente più 17 milioni, come pattuito lo scorso agosto col Genoa, ma circa 13. I viola hanno riscattato l’islandese risparmiando una cifra non indifferente, anche quando sembrava che i rossoblù non sarebbero scesi così facilmente a patti. Pradè e Goretti sono riusciti a concludere un affare più che vantaggioso, tanto più che dieci mesi fa avevano dovuto versare 6 milioni per il prestito oneroso.

Il contratto rimane lo stesso (2,2 milioni l'anno fino al 2029). E su Pioli, di certo ha svolto un ruolo determinante. Perché se da una parte Pradè ha voluto difendere un'operazione onerosa e di alto livello, dall'altra Pioli ha spinto per poter allenare un attaccante con le qualità di Gudmundsson. La sua esperienza e capacità dimostrate nella gestione dei calciatori hanno avuto un peso, così come nella trattativa per Edin Dzeko.