La Fiorentina non molla Piccoli. Tuttosport: "Che duello con la Roma"

vedi letture

Secondo quanto riporta Tuttosport, né la Fiorentina né la Roma hanno intenzione di mollare Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari al centro di numerose voci di mercato. Strapparlo al club di Giulini non sarà semplice perché chiede 25 milioni di euro, ma la Fiorentina è pronta ad affondare il colpo in prestito oneroso con obbligo di riscatto nel momento in cui Beltran dovesse accettare di trasferirsi al CSKA di Mosca per una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Per il giocatore argentino sarebbe invece pronto in Russia un quinquennale da 3 milioni netti all'anno, quindi un sensibile aumento dell'ingaggio rispetto a quanto prende a Firenze dove ormai è fuori dal progetto di Stefano Pioli. La Roma, invece, ha inserito Piccoli insieme a Krstovic (Lecce) nella short list per il dopo Dovbyk, che è tutt’altro che incedibile per Gasperini.