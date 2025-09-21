Dagli inviati

La Fiorentina è arrivata al Franchi: le immagini con gli applausi per i viola

Oggi alle 16:40Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal Franchi, Alessandro Di Nardo

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fiorentina-Como, partita valida per la quarta giornata di Serie A in programma alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra viola è arrivata nell'impianto che ospiterà la sfida verso le 16.30 a bordo del consueto pullman griffato di viola. Questo il video che mostra la discesa dei calciatori viola tra le centinaia di presenti che hanno provato a caricare la squadra. De Gea e Kean tra i più applauditi: 