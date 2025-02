La Fiorentina alza l'offerta alla Juventus per Fagioli: messi 13 milioni sul piatto

La Fiorentina fa sul serio per Nicolò Fagioli e tratta a oltranza con la Juventus per portare il centrocampista classe 2001 alla corte di Palladino in questo ultimo giorno di mercato. Di fronte alla richiesta del club bianconero da 20 milioni di euro, Pradè ha rilanciato arrivando ad offrire 13 milioni di euro con una formula che porterebbe il calciatore a titolo definitivo a Firenze.

L'Olympique Marsiglia resta avanti perché disposto a mettere sul piatto più soldi ma forti dell'accordo con il calciatore i dirigenti della Fiorentina hanno alzato la posta in gioco. Con la Juventus resta una forbice di distanza tra domanda e offerta ma ora è più sottile, anche se la nuova offerta non è ancora decisiva per risolvere la questione.