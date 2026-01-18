La Fiorentina aggancia e aspetta il Lecce al 17° posto: la classifica
FirenzeViola.it
La Fiorentina vince per la prima volta in trasferta in questa Serie A, onorando al meglio la dipartita di Rocco Commisso. Per i viola è 1-2 sul campo del Bologna, firmato dalle reti di Mandragora e Piccoli. Con questo risultato la Fiorentina è terzultima con 17 punti, a pari merito col Lecce che giocherà stasera contro il Milan. Ecco la classifica:
1. Inter 49
2. Milan 43*
3. Napoli 43
4. Roma 39*
5. Juventus 39
6. Como 34*
7. Atalanta 32
8. Bologna 30
9. Lazio 28*
10. Udinese 26
11. Torino 23*
12. Sassuolo 23
13. Parma 23
14. Cremonese 22*
15. Cagliari 22
16. Genoa 20
17. Lecce 17*
18. Fiorentina 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 13*
* Una gara in meno
