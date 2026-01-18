La Fiorentina aggancia e aspetta il Lecce al 17° posto: la classifica

La Fiorentina aggancia e aspetta il Lecce al 17° posto: la classificaFirenzeViola.it
Oggi alle 17:23Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina vince per la prima volta in trasferta in questa Serie A, onorando al meglio la dipartita di Rocco Commisso. Per i viola è 1-2 sul campo del Bologna, firmato dalle reti di Mandragora e Piccoli. Con questo risultato la Fiorentina è terzultima con 17 punti, a pari merito col Lecce che giocherà stasera contro il Milan. Ecco la classifica:

1.    Inter 49
2.    Milan 43*
3.    Napoli 43
4.    Roma 39*
5.    Juventus 39
6.    Como 34*
7.    Atalanta 32
8.    Bologna 30
9.    Lazio 28*
10.    Udinese 26
11.    Torino 23*
12.    Sassuolo 23
13.    Parma 23
14.    Cremonese 22*
15.    Cagliari 22
16.    Genoa 20
17.    Lecce 17*
18.    Fiorentina 17
19.    Pisa 14
20.    Hellas Verona 13*

* Una gara in meno