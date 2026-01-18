La Fiorentina aggancia e aspetta il Lecce al 17° posto: la classifica

La Fiorentina vince per la prima volta in trasferta in questa Serie A, onorando al meglio la dipartita di Rocco Commisso. Per i viola è 1-2 sul campo del Bologna, firmato dalle reti di Mandragora e Piccoli. Con questo risultato la Fiorentina è terzultima con 17 punti, a pari merito col Lecce che giocherà stasera contro il Milan. Ecco la classifica:

1. Inter 49

2. Milan 43*

3. Napoli 43

4. Roma 39*

5. Juventus 39

6. Como 34*

7. Atalanta 32

8. Bologna 30

9. Lazio 28*

10. Udinese 26

11. Torino 23*

12. Sassuolo 23

13. Parma 23

14. Cremonese 22*

15. Cagliari 22

16. Genoa 20

17. Lecce 17*

18. Fiorentina 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 13*

* Una gara in meno