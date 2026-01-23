La famiglia Commisso proseguirà il progetto viola di Rocco. Lo assicura La Nazione

Gli interrogativi e i dubbi in casa Fiorentina sul futuro societario dopo la morte di Rocco Commisso non possono non tenere conto di quelle (tante) certezze arrivate come primo segnale della stessa famiglia Commisso. La situazione, riporta La Nazione, è la seguente: la signora Commisso, Catherine e con lei il figlio Joseph, proprio nel ricordare la vita, i sogni, le ambizioni e i traguardi del patron, hanno evidenziato la volontà a mantenere saldo e forte il legame della loro famiglia con Firenze, con la maglia viola e appunto con la Fiorentina. Ed è da qui, da questo atteggiamento, da questa voglia di onorare la memoria di Commisso, che ripartirà il futuro, sicuramente quello immediato ma non solo, della società viola.

Catherine arriverà a Firenze anche per questa ragione. È vero, lo farà per abbracciare la gente e la città a cui Rocco ha dato tanto, ma anche per ribadire che nel nome del marito la Fiorentina rimarrà un gioiello incastonato nella famiglia Commisso.