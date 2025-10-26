Dagli inviati La Curva Fiesole contesta tutti: "Società inesistente" e "Vogliamo gente che lotta"

La Fiorentina pareggia per 2-2 al Franchi contro il Bologna dopo essere andata sotto di due reti ma il pubblico presente, a fine partita, ha comunque contestato società e squadra. Primo coro della curva Fiesole dopo il triplice fischio è stata indirizzata nei confronti dei dirigenti, già precedentemente contestati da una parte della tribuna dopo il gol, poi annullato, di Dallinga: "Società inesistente" è stato il coro intonato dalla parte più calda dei tifosi, che in seguito, con la squadra schierata faccia alla curva, ha intonato cori come: "Vogliamo gente che lotta" e "Se andiamo in B vi facciamo un culo così".

Messaggio arrivato forte e chiaro e sottolineato anche dai fischi del resto dello stadio nei confronti di allenatore e giocatori.