La classifica di Serie A dopo 31 giornate: Fiorentina, Champions a 5 punti

Il Bologna pareggia in casa contro il Napoli e tiene viva una corsa per un posto in Europa più viva che mai, anche dopo i pareggi del weekend. A fare un balco in avanti è solo la Lazio che vincendo in casa dell'Atalanta si rilancia in ottica Champions League. La Fiorentina invece resta all'ottavo posto e a cinque punti dal Bologna quarto in classifica. Di seguito la graduatoria completa:

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 68 punti (31 partite giocate)

2. Napoli 65 (31)

3. Atalanta 58 (31)

4. Bologna 57 (31)

5. Juventus 56 (31)

6. Lazio 55 (31)

7. Roma 53 (31)

8. Fiorentina 52 (31)

9. Milan 48 (31)

10. Udinese 40 (31)

11. Torino 40 (31)

12. Genoa 38 (31)

13. Como 33 (31)

14. Hellas Verona 31 (31)

15. Cagliari 30 (31)

16. Parma 27 (31)

17. Lecce 26 (31)

18. Empoli 24 (31)

19. Venezia 21 (31)

20. Monza 15 (31)

La 31^ giornata del campionato di Serie A

04/04/2025 - Venerdì 20.45 Genoa - Udinese 1-0

05/04/2025 - Sabato 15.00 Monza - Como 1-3

05/04/2025 - Sabato 18.00 Parma - Inter 2-2

05/04/2025 - Sabato 20.45 Milan - Fiorentina 2-2

06/04/2025 - Domenica 12.30 Lecce - Venezia 1-1

06/04/2025 - Domenica 15.00 Empoli - Cagliari 0-0

06/04/2025 - Domenica 15.00 Torino - Hellas Verona 1-1

06/04/2025 - Domenica 18.00 Atalanta - Lazio 0-1

06/04/2025 - Domenica 20.45 Roma - Juventus 1-1

07/04/2025 - Lunedì 20.45 Bologna - Napoli 1-1