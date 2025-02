La classifica aggiornata: il Bologna rimane dietro la Fiorentina e la Lazio non allunga

Il Parma di Chivu inizia la sua corsa salvezza nel migliore dei modi: Bologna battuto 2-0 e Verona agganciato in classifica, attualmente a +2 sulla zona rossa. Solo un pari invece per la Lazio, che a Venezia non riesce ad andare oltre lo 0-0 e resta dunque ferma al quarto posto in classifica. Due buone notizie per la Fiorentina, con i biancocelesti che non allungano di tanto e con il Bologna che non fa il sorpasso. Di seguito la graduatoria aggiornata dopo le prime tre gare valide per il 26° turno di Serie A.

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli 56 (25 partite giocate)

Inter 54 (25)

Atalanta 51 (25)

Lazio 47 (26)

Juventus 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (24)

Bologna 41 (25)

Roma 37 (25)

Udinese 36 (26)

Genoa 30 (25)

Torino 28 (25)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (26)

Verona 23 (25)

Parma 23 (26)

Empoli 21 (25)

Venezia 17 (26)

Monza 14 (25)