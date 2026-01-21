La caviglia di Kean preoccupa ancora: oggi novità sul centravanti della Fiorentina

La caviglia destra di Moise Kean continua a tenere in ostaggio la Fiorentina. Lo scrive La Nazione: è da lì che passa, ancora una volta, il presente e il futuro immediato dei viola, costretti a fare i conti con un’assenza pesante che a Bologna si è ripetuta per la seconda volta in campionato. Il problema parte da lontano, dall’inizio di dicembre e che, dopo essersi riacutizzato nella gara del Franchi contro il Milan, ha spinto lo staff medico a fermare la punta nell’ultimo turno, scegliendo la linea della prudenza. La decisione di risparmiare l’attaccante al Dall’Ara è stata presa con un obiettivo chiaro: provare a riaverlo a disposizione per la delicata sfida salvezza di sabato contro il Cagliari.

Scrive la Nazione: in quest’ottica, la seduta di questa mattina - la prima dopo le 24 ore di riposo concesse da Vanoli - sarà fondamentale per capire se Kean potrà tornare ad allenarsi in gruppo oppure se dovrà proseguire, come già accaduto la scorsa settimana, con un programma individuale. La scelta non è scontata e dipenderà dalle risposte della caviglia alle sollecitazioni del campo: contro il Milan il gonfiore era aumentato sensibilmente e, per evitare un calo di condizione e l’uso ripetuto di infiltrazioni, il club ha preferito un lavoro conservativo.