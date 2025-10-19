Dagli inviati

L'unica giocata tecnica in 40' di Milan-Fiorentina la fa... Maignan

di Redazione FV

Tanta tensione e tantissima tattica a San Siro nella sfida tra Milan e Fiorentina che si sta avviando al termine del primo tempo. Né De Gea né Maignan sono stati impegnati nei primi 40 minuti di gioco ma la giocata più bella l'ha fatta comunque l'estremo difensore rossonero che dopo essersi infilato in gabbia sul pressing di Kean, sulla linea di fondo finta il rinvio e salta l'attaccante viola prendendosi gli applausi dello stadio.