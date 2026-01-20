L'iniziativa di Firenze per Commisso: porte storiche illuminate di viola

Le porte storiche della città di Firenze, domani sera, mercoledì 21 gennaio, saranno illuminate di viola per ricordare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso lo scorso 17 gennaio. L’iniziativa avverrà nel giorno della celebrazione dei suoi funerali, in programma domani alle 10 a New York, quando in Italia saranno le 16. L'illuminazione sarà a cura di Firenze Smart.