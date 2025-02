L'autodifesa di Palladino. Per il Corriere Fiorentino Commisso non lo ha mai messo in discussione

Sul Corriere Fiorentino si analizzano le parole dette in conferenza stampa da Raffaele Palladino nella giornata di ieri. Il modulo sbagliato, i giocatori fuori ruolo, la poca armonia nello spogliatoio, il rapporto incrinato col d.s. Pradè. E poi ancora, la sua condizione di (presunto) uomo solo sull’isola viola. Raffaele Palladino ha voluto respingere al mittente ogni tipo di appunto mossogli, aggrappandosi alle ali del contesto per volare via da accuse ritenute ingenerose ed errate. E così, dopo otto minuti dall’inizio della conferenza stampa verso la gara con il Lecce, Palladino ha cambiato espressione.

A ogni singola sillaba pronunciata la voce del tecnico viola si è fatta sempre più partecipata, le mani convulse, il tutto cingendo una penna e componendoci linee immaginarie mai così contratte. Un Palladino diverso, che ha voluto dare la sua versione dei fatti. La stagione in corso è tutt’altro che finita, ma l’inerzia in campionato impone un’inversione di rotta immediata. Nessun contatto col presidente ma anche dagli ambienti viola si sottolinea che il patron non ha mai messo in discussione l’allenatore. Il campo dunque, l’unica medicina per alleviare un momento di tensione e inquietudine.