FirenzeViola L'agente Battistini si sbilancia sul futuro di De Gea: "Per me rimane alla Fiorentina"

vedi letture

fonte in collaborazione con Lorenzo Marucci

Nei giorni scorsi si è discusso a lungo sull'assegnazione della palma di miglior portiere della Serie A a Mile Svilar, estremo difensore della Roma protagonista di una stagione di alto livello, a discapito di David De Gea, che difendendo i pali della Fiorentina si è reso autore di un'annata altrettanto importante dopo un anno da svincolato. Una scelta che ha commentato, per FirenzeViola.it, Graziano Battistini, ex portiere nonché uno dei maggiori agenti nel calcio di oggi: "Hanno fatto molto bene entrambi, dimostrando di aver raggiunto un livello importante anche sul piano internazionale, nonostante De Gea l'avesse già dimostrato ampiamente. È difficile dire chi ha fatto meglio, per età e caratteristiche Svilar rappresenta il portiere che preferisco, ma De Gea ha fatto grandissime cose. Sono entrambi portieri di grande livello, un applauso a entrambi".

C'è poi da capire se lo spagnolo ex Manchester United sceglierà o meno di restare alla Fiorentina, con l'intento del club che è chiarissimo, ripartire dalle sue parate. Dal punto di vista del giocatore, Battistini non nutre dubbi: "Secondo me De Gea rimane a Firenze", conclude il procuratore ai nostri taccuini.