Cappellini su RepFi: "Non una parola fuori posto da parte di Paratici"
Il giornalista Stefano Cappellini ha scritto un fondo su la Repubblica (ediz. Firenze) a proposito della conferenza di Fabio Paratici. Eccone qualche passaggio: “Paratici si è giustamente svincolato sulle domande di mercato futuro. Ma un principio l’ha voluto esprimere: “Le persone vengono prima dei professionisti.
Per farsi un’idea su un giocatore andarci a cena può essere più utile che vederlo tre volte in campo”. Una grande verità che sta alla base di tutti i gruppi di lavoro che funzionano, e il calcio non fa accezione. Paratici si è messo bene. Non una risposta fuori posto, diplomatico quando serviva ma non ipocrita, misurato eppure non banale”.
Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Paratici convince e rompe con il passato. Una cultura da costruire dopo aver messo in moto il carrarmato
Il manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Mercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
