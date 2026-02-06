Cappellini su RepFi: "Non una parola fuori posto da parte di Paratici"

vedi letture

Il giornalista Stefano Cappellini ha scritto un fondo su la Repubblica (ediz. Firenze) a proposito della conferenza di Fabio Paratici. Eccone qualche passaggio: “Paratici si è giustamente svincolato sulle domande di mercato futuro. Ma un principio l’ha voluto esprimere: “Le persone vengono prima dei professionisti.

Per farsi un’idea su un giocatore andarci a cena può essere più utile che vederlo tre volte in campo”. Una grande verità che sta alla base di tutti i gruppi di lavoro che funzionano, e il calcio non fa accezione. Paratici si è messo bene. Non una risposta fuori posto, diplomatico quando serviva ma non ipocrita, misurato eppure non banale”.