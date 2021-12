KOKORIN, Destino segnato: l'addio è a un passo

Ogni giorno che passa, il futuro di Aleksandr Kokorin è sempre più lontano da Firenze e dalla Fiorentina. L'attaccante russo, arrivato nel mercato di gennaio 2021, aveva l'etichetta di una scommessa e, dopo quasi 12 mesi, si può affermare, senza alcun timore di essere smentiti, che è stata una scommessa persa da Pradè e dai suoi collaboratori. Più volte nel corso di questo anno persone del calibro di Mancini, Capello, ma anche Cinquini si sono spese a favore dell'ex Spartak Mosca, sottolineandone le doti di fuoriclasse e di giocatore promettente che però non ha assolutamente fatto intravedere in maglia viola.

I numeri lo inchiodano alla dura realtà: Kokorin, in 39 partite della Fiorentina, è stato a disposizione solamente in 23 occasioni ed ha totalizzato 9 presenze, di cui una da titolare in Coppa Italia, e 195 minuti sul terreno di gioco con 0 gol e due cartellini gialli rimediati. Poco, decisamente troppo poco per uno che è stato pagato 4,5 milioni di euro solamente 11 mesi fa e che ha un contratto di tre anni, con opzione per il quarto, a 1,8 milioni netti annui. I dirigenti del club gigliato sono al lavoro per una cessione già dalla prossima finestra di mercato, ma i tanti problemi fisici accusati e le prestazioni deludenti quando è stato chiamato in causa, complicano non poco i piani. Le offerte scarseggiano, anche se sembra che Kokorin piaccia ancora in Russia, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, ambienti dove sicuramente il livello medio del campionato è più basso rispetto alla Serie A. Le prossime settimane sapranno dare una risposta definitiva, ma il futuro di Kokorin appare ormai scontato.