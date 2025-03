Kean torna disponibile e punta la Conference. L'esultanza social: "Back!!!"

Moise Kean torna ad allenarsi dopo il trauma cranico subito nel corso della partita contro l'Hellas Verona. A renderlo noto è stata la Fiorentina con un comunicato sui social e sul proprio sito dove è stato certificato il suo ritorno in campo dopo il recente infortunio.

Un'ottima notizia per la Fiorentina e per Palladino, ma anche il giocatore è molto felice di poter tornare a lottare per la maglia viola, e lo ha sottolineato con una storia sui social in cui viene raffigurato mentre esulta, con una vistosa medicazione al sopracciglio colpito durante il match del Bentegodi, e una sola ma chiarissima parola: "Back!!!".

Moise Kean nella stagione in corso è il capocannoniere della Fiorentina con 19 gol in 30 presenze totali, di cui ben 15 segnati in campionato. Un ritorno fondamentale per la squadra di Palladino che adesso spera di poterlo schierare di nuovo da titolare già giovedì ad Atene negli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos.