Kean protagonista su EFC2026: una sua canzone come colonna sonora del videogioco
FirenzeViola.it
In attesa di trovare la prima rete in stagione in maglia viola, Moise Kean batte un altro record. L'attaccante della Fiorentina sarà il primo calciatore protagonista in un videogioco di calcio non solo come 'personaggio' da utilizzare in campo, ma anche come artista. Electronic Arts ha infatti svelato la colonna sonora di EA SPORTS FC 26 (il vecchio 'Fifa'). La soundtrack di quest’anno include 109 brani provenienti da oltre 30 Paesi, firmati sia da artisti affermati che emergenti, tra i quali spicca anche Moise Kean, conosciuto col nome d'arte KMB. In questo, Kean sarà il primo al mondo.
