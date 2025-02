Kean, primi esami negativi e situazione in ospedale sotto controllo

vedi letture

Moise Kean sta meglio e potrebbe essere dimesso presto dall'ospedale in cui è ricoverato a causa di una ginocchiata al volto rimediata durante Hellas Verona-Fiorentina, che ha costretto l'attaccante viola a lasciare il campo in barella e in ambulanza dopo essere crollato in campo per il giramento di testa. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il trauma cranico che lo ha visto coinvolto non preoccupa particolarmente: i primi esami a cui è stato sottoposto Kean nell'ultima ora hanno dato tutti esito negativo e quindi la situazione appare sotto controllo. Ora il classe 2000 resterà sotto osservazione e svolgerà ulteriori esami per capire se potrà già essere dimesso in serata oppure si attenderà ancora la giornata di domani per prudenza.

Il comunicato della Fiorentina

Qualche minuto fa la stessa Fiorentina ha aggiornato su cosa è accaduto a Kean con una nota ufficiale condivisa sul proprio sito. Questo il comunicato del club gigliato: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti".