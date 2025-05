Kean, parole d'amore per Firenze: "Indescrivibile. Voglio fare ancora di più"

Brevi ma significative parole di Moise Kean al termine di Udinese-Fiorentina, partita finita 3-2 per i viola e decisa proprio da un gol della punta numero 20, arrivata così al 25esimo centro stagionale in maglia gigliata. Kean parla a DAZN al fianco di Comuzzo e dice: "È il bello del calcio segnare un gol così all’ultimo e portare una vittoria importante alla mia squadra. Io l'attaccante più forte? Mi sento bene e voglio fare ancora di più. Firenze mi ha aiutato tantissimo perché avere una piazza così e dei compagni così è indescrivibile. Come si festeggia? Eh, si festeggia".

Le parole di Palladino

Nel post-partita di Udine anche l'allenatore Raffaele Palladino aveva parlato di Kean e del suo futuro: "Con Moise parlo tutti i giorni. È stato straordinario per quello che ha dato alla squadra, non solo per il gol ma come trascinatore. Se produciamo così tanto è merito di tutta la squadra. Moise farà la scelta giusta, sa che qui gli abbiamo dato grande amore".