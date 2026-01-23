FirenzeViola Kean oggi non si è allenato in gruppo. Forfait per Fiorentina-Cagliari sempre più vicino

Moise Kean va sempre più verso il forfait per Fiorentina-Cagliari, partita di campionato in programma domani pomeriggio al Franchi. L'attaccante della Fiorentina, come accaduto nelle ultime sessioni di allenamento, sta ancora affrontando il problema alla caviglia che gli ha impedito anche nella giornata di oggi di allenarsi insieme al gruppo. Per questo una sua presenza anche solo tra i convocati in questo momento è difficile da pensare, anche se la decisione finale sarà presa nella giornata di domani.