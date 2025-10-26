Kean: "Il rigore non pesava. Firenze merita tanto, ci vuole positività in vista dell'Inter"
Moise Kean, autore del gol del 2-2, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del post partita della gara tra Fiorentina e Bologna, queste le sue parole: "A spostare la stagione possiamo essere solo noi, ora proveremo a lavorare per fare meglio. Il rigore non pesava, i miei compagni mi hanno dato fiducia e io ho cercato di essere positivo. Firenze merita tanto, i miei compagni meritano tanto, siamo un ottimo gruppo che può fare belle cose. Dobbiamo essere positivi in vista di Milano contro l'Inter".
