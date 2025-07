Calciomercato Kean-Fiorentina primo incontro positivo. Kessie operazione complicata

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Situazione Moise Kean

Il primo incontro tra la Fiorentina e Moise Kean c'è stato oggi. Un confronto propositivo e costruttivo. Entrambe le parti hanno mostrato la volontà di prolungare il contratto con un ingaggio che dovrebbe essere aumentato fino a circa 4 milioni netti più bonus a stagione. Ancora non c'è l'accordo totale sulle cifre ma le sensazioni sono buone.

Kessie operazione difficile

Un contatto tra la Fiorentina e Kessie c'è stato nelle ultime ore. I viola sono consci delle difficoltà economiche di arrivare al mediano ivoriano ma sono anche consapevoli della volontà dell'ex Milan di tornare in Italia. In Arabia ha percepito fino ad ora 14 milioni di euro netti a stagione e proprio l'alto ingaggio rappresenta il principale ostacolo, oltre alla concorrenza della Juventus, alla buona riuscita dell'operazione. La Fiorentina potrebbe provare a fare leva sulla presenza di Stefano Pioli, suo alleantore ai tempi del Milan, ma l'operazione comunque rimane molto complicata.

Roma su Ghilardi

La Roma è in pressing per il difensore del Verona Daniele Ghilardi. Sul centrale classe 2003 la Fiorentina deteiene il 50% sulla futura rivendita. La Roma per il momento ha offerto 10 milioni, così stando le cose ai viola andrebbero 5 milioni.