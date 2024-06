KEAN-FIORENTINA, Ora è questione di giorni: il punto

FirenzeViola.it

La giornata appena conclusa sarà ricordata come il momento in cui Fiorentina e Juventus hanno trovato l'accordo per il passaggio di Moise Kean in viola. Tutto definito nel tardo pomeriggio per una cifra di 13 milioni più altri 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili.

Un'operazione portata a termine nel giro di 24 ore dopo l'accelerata di mercoledì: ora non resta che procedere alle visite mediche e poi sarà il momento delle firme per il giocatore che arriverà a Firenze con un quinquennale da 2,2 milioni a stagione più bonus.