KEAN-FIORENTINA AFFARE FATTO: I DETTAGLI DELL'ACCORDO

Affare chiuso tra Juventus e Fiorentina: Moise Kean sarà un nuovo giocatore viola. Limate anche le ultime distanze che persistevano nella giornata di ieri, l'attaccante classe 2000 sarà acquistato a titolo definitivo per una cifra di 13 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungerne 2-3 di bonus facilmente raggiungibili. Per il calciatore è pronto un pluriennale da 2,2 milioni a stagione più bonus.

LA CARRIERA DI KEAN - L'attaccante venne visto e chiamato dal Torino prima di trasferirsi nell'altra squadra della città, quella Juventus che lo ha visto crescere dai 10 anni ad oggi. Nel 2016-17 l'esordio in prima squadra all'età di 16 anni e 9 mesi, entrando al posto di Mandzukic il 19 novembre 2016 contro il Pescara. Tre giorni dopo ancora meglio: fu lanciato in campo in Champions League contro il Siviglia, coronando così un sogno che Kean aveva fin da bambino e diventando il primo calciatore nato nel 2000 ad esordire sia in A che in Europa. Il primo gol a 17 anni, il 27 maggio 2017 contro il Bologna diventando anche il primo classe 2000 a segnare in uno dei maggiori campionati europei. A questo ci ha aggiunto anche, a 20 anni e 243 giorni, l'essere diventato il calciatore italiano più giovane a segnare un gol in Champions League alla sua prima presenza da titolare, superando il precedente record di Alessandro Del Piero.

HELLAS, EVERTON, PSG E JUVE - Il vero salto però Kean lo fa all'Hellas Verona dove in una stagione mostra tutte le sue potenzialità tanto da attirare le attenzioni di mezza Europa che culminano, dopo una stagione alla Juventus, nel trasferimento prima all'Everton e poi al PSG. A partire dal 2021 torna alla Juventus che ne riscatta il cartellino e punta su di lui senza però mai trovare quella continuità sperata. La rottura col club bianconero lo scorso gennaio, quando dopo aver trovato poco spazio arriva l'ok al prestito all'Atletico Madrid con cui però le cose vanno male a causa di un problema fisico riscontrato dai colchoneros. Ora una nuova vita: Moise Kean sarà il prossimo attaccante della Fiorentina.