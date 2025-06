Chi in mezzo al campo? Bernabé rimane un sogno, ritorno di fiamma per Traoré

Il prossimo reparto che dovrà essere rinforzato è quello di centrocampo. Lo scrive il Corriere dello Sport a proposito della situazione in casa Fiorentina La dirigenza viola è alla ricerca di un centrale, le cui caratteristiche possono essere rispecchiate da Adrian Bernabé. Il giocatore del Parma mescola qualità a quantità. Il suo identikit sarebbe stato indicato da Stefano Pioli per assortire la mediana. La Fiorentina ha avviato i primi contatti col suo entourage, ma c’è un ostacolo da non sottovalutare: la richiesta della controparte. Che è più simbolica che altro, visto che l’intento dei Ducali è di evitare troppe vendite pesanti.

Le alternative sono varie: c'è Ahmed Traoré, vecchio obiettivo ed ex Empoli, Sassuolo e Napoli, in uscita dal Bournemouth; altro profilo osservato dalla Fiorentina è Richard Rios, colombiano del Palmeiras che è tornato nel mirino di Pradè e Goretti ma costa troppo: qualcosa come 30 milioni di euro. Rimane in piedi il sogno Frendrup (anche lui costa molto) e l'idea Anjorin, il cui contratto con l’Empoli scadrà nel giugno del 2027 (e ha un’opzione per il 2028).