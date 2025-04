Kean decisivo quasi come Gilardino, raggiunta quota 23 gol stagionali

vedi letture

Dopo una stagione, l'ultima, senza reti alla Juventus, quest'anno a Firenze Moise Kean è letteralmente esploso. Il centravanti piemontese è stato decisivo anche ieri sera in Conference League contro il Celje portando la Fiorentina alla terza semifinale europea consecutiva. Suo infatti il gol del definitivo 2-2 che regala il pass per il penultimo atto della competizione alla formazione di Palladino. Kean ieri al Franchi ha segnato il suo terzo gol in Conference League, un piccolo record personale visto che non aveva mai raggiunto questo score in una competizione europea. Ma i record non finiscono qui.

Il bomber classe 2000 con 23 centri stagionali ha quasi raggiunto Alberto Gilardino, l'ultimo calciatore a segnare così tanto in una singola annata (24 nel 2008-2009). Il presidente Commisso ha detto che parlerà con Kean prima di Cagliari per cercare di convincerlo a rimanere un altro anno a Firenze. Vedremo se ci riuscirà. a riportarlo è Il Corriere dello Sport-Stadio.