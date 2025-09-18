Forfait di Kean per febbre. CorSport: "Possibile una gestione cautelativa"

Forfait di Kean per febbre. CorSport: "Possibile una gestione cautelativa"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:00Primo Piano
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio in edicola questa mattina si occupa della situazione di Moise Kean. Tutto sommato un attacco influenzale non suscita chissà quali preoccupazioni - si legge - ma potrebbe non essere sbagliato aspettarsi una sua gestione cautelativa. Per intendersi, se Pioli valutasse che il giocatore non abbia sostenuto sufficienti sedute di allenamento prima della partita contro il Como chissà che non decida di riservargli la panchina. Per poi impiegarlo a gara in corso, nel momento in cui ce ne dovesse essere bisogno. Tutto da vedere in base agli sviluppi dello stato di salute di Kean, che spera di rientrare entro breve.  